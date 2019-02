Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Beim Abbiegen kollidiert

LPI-GTH: Beim Abbiegen kollidiert

Hohenkirchen - Landkreis Gotha - Gestern Nachmittag befuhr eine 72-Jährige mit einem Peugeot die B 247 aus Richtung Ohrdruf kommend. Bei grüner Ampel bog die Fahrerin nach links in Richtung Hohenkirchen ab. Dabei kollidierte sie mit dem VW eines 19-Jährigen, der bei "Rot" an der Ampel wartete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Beamten stellten bei Eintreffen eine erhebliche Alkoholisierung bei der 72-Jährigen fest - ein Test zeigte einen Wert von 2,11 Promille. Der Peugeot wurde abgeschleppt und die Dame zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. (jk)

