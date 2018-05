Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Beim Angeln bestohlen - Zeugen ...

LPI-GTH: Beim Angeln bestohlen - Zeugen gesucht

Gotha - Innerhalb weniger Stunden wurde eine KTM-Maschine in Gotha im Müllersweg entwendet. Der 39jährige Eigentümer hatte seine schwarz/orange KTM mit dem amtlichen Kennzeichen GTH-LC9 am Samstag gegen 12:30 Uhr im Müllersweg abgestellt. Als er gegen 15 Uhr vom Angeln zurück kam, war die Maschine weg. Die KTM hatte einen Wert von 9.000 Euro. Es ist durchaus möglich, dass die Maschine aufgeladen wurde. Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe aufhielten und Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Angabe der Nr. 01-009308 im Inspektionsdienst Gotha melden. (sw)

