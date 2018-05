Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Beim Ausparken einen Pkw übersehen

LPI-GTH: Beim Ausparken einen Pkw übersehen

Ilmenau (Ilm-Kreis) - Am 05.05.2018 kam es gegen 11 Uhr in der Hans-Weihrach-Straße in Ilmenau zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Skoda-Fahrer übersah beim Ausparken ein hinter ihm wartenden Mazda. Es kam zur Kollision, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde keine Person beim Unfall verletzt.

