Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Berauscht zu schnell und in ...

LPI-GTH: Berauscht zu schnell und in Schlangenlinien gefahren

Goldbach - Landkreis Gotha - Auf nächtlicher Streifenfahrt bemerkten Polizisten am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr, einen VW Golf, der in deutlichen Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit durch Goldbach und auch außerorts fuhr. Dem Fahrzeug wurde nachgefahren, an günstiger Stelle angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug saßen zwei 20-jährige Männer. Der Fahrer stand deutlich unter Drogeneinfluss. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugschlüssel werden ihm nur mit einem negativen Drogenschnelltest ausgehändigt. (kk)

