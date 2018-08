Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Beschädigter Pkw nach Unfallflucht

LPI-GTH: Beschädigter Pkw nach Unfallflucht

Schmiedefeld am Rennsteig, Ilm-Kreis - Am 20.08.2018, gegen 17:00 Uhr, parkte die Geschädigte in der Brunnenstraße mit ihrem Pkw Mazda CX-3, Farbe rot, auf dem Parkplatz des dortigen Netto-Marktes. Als diese nach ca. einer Stunde zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden am Heck ihres Pkw fest. Dieser wurde vermutlich durch eine Anhängekupplung verursacht. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 03677/601-124 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.

