Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Beschädigung am Toilettengebäude

LPI-GTH: Beschädigung am Toilettengebäude

Gotha - Auf dem Spielplatz in der Leinastraße ist am Sonntagabend das Toilettenhaus beschädigt worden. Dieser Fakt ist unumstößlich, es liegen jedoch unterschiedliche Angaben zum Wie vor. Ein Zeuge will gegen 19.00 Uhr beobachtet haben, wie zwei 17 und 22 Jahre alte Männer mit einer Holzlatte auf das Toilettenhaus einschlugen. Ein 12-Jähriger stand daneben und lachte. Die beiden jungen Männer hingegen gaben an, dass sie sich an die Konstruktion gehangen hatten und Klimmzüge machten. Dabei sei ein Kantholz gebrochen. Egal wie: das Toilettenhaus ist beschädigt, Ermittlungen wurden Sachbeschädigung wurden eingeleitet. (kk)

