Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunken gegen geparkte ...

LPI-GTH: Betrunken gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Gotha - Alkoholbedingte Fahruntauglichkeit lag am Sonntagmittag, gegen 13.40 Uhr, bei einem 54-jährigen Skoda-Fahrer vor. Der Mann bog in der Kantstraße mit 1,53 Promille nach links in die Schumannstraße ab. Der Skoda prallte gegen einen geparkten Volvo, der auf die beiden davor stehenden beiden Audi geschoben wurde. Der Gesamtsachschaden wurde vorläufig auf ca. 12 Tausend Euro geschätzt. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein des 54-jährigen Skoda-Fahrers sichergestellt. (kk)

