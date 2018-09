Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunken gegen Hauswand gefahren

LPI-GTH: Betrunken gegen Hauswand gefahren

Kreisfreie Stadt Eisenach - Gegen zwei Hauswände in der Gothaer Straße ist am Sonntagabend, kurz vor 21.00 Uhr, der 38-jährige Fahrer eines Renault Megane geprallt. Der Mann war mit dem Fahrzeug in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Hauswände. Bei dem Mann wurde später ein Atemalkoholgehalt von 1,67 Promille festgestellt, was eine Blutentnahme nach sich zog. Die Sicherstellung des Führerscheines erübrigte sich, er hat keine Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde abgeschleppt und hat einen wirtschaftlichen Totalschaden. Sachschaden ca. 6000 Euro. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx