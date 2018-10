Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunken mit dem Auto gefahren

LPI-GTH: Betrunken mit dem Auto gefahren

Gotha - Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha einen 55-jährigen Renaultfahrer aus Tröchtelborn in der Kindleber Straße in Gotha, da dieser mit stark verminderter Geschwindigkeit und lediglich eingeschaltetem Standlicht unterwegs war. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten brachten den Fahrzeugführer zur Blutentnahme ins Krankenhaus Gotha. Im Anschluss wurde der Führerschein des Alkoholsünders sichergestellt und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (dl)

