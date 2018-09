Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunken mit dem Auto unterwegs

LPI-GTH: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Hochheim - Am Freitag 28.09.18 gegen 21.30 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten des Gothaer Einsatzzuges in Hochheim einen 37-jährigen BMW-Fahrer. Dieser stand unter erheblichen Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Nach der durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein des Gothaers beschlagnahmt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die Lebensgefährtin übergeben. Gegen den BMW-Fahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (dl)

