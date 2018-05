Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunken nach Hause gefahren

LPI-GTH: Betrunken nach Hause gefahren

Marksuhl - Wartburg-Kreis - Auf Streife durch Marksuhl fiel unseren Kollegen am Dienstag, gegen 01.00 Uhr, ein Audi wegen seiner merkwürdigen Fahrweise auf. Das Fahrzeug wurde angehalten, am Steuer saß eine 47-Jährige. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, das Gerät zeigte 2,01 Promille an, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines nach sich zogen. (kk)

