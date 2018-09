Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunken Streit gesucht

LPI-GTH: Betrunken Streit gesucht

Gierstädt - Am 01.09.2018 gegen Mitternacht kam es in einer Unterkunft für Erntehelfer zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Im Erdgeschoss feierten einige Mitarbeiter bis ein weiterer hinzu kam und Streit suchte. Nach einem kurzen Streitgespräch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Im Endergebnis des Gerangels erlitten alle drei diverse Schürfwunden und eine blutige Nase. Der Streitsüchtige musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, da er erheblich alkoholisiert und weiterhin aggressiv war. (mkö)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx