Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunken und später ohne ...

LPI-GTH: Betrunken und später ohne Führerschein gefahren

Ohrdruf - Am 17.02.2018 gegen 02:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Transporter auf, dessen Fahrer beim Erblicken des Funkstreifenwagens nicht weiter fuhr. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein Test ergab 1,3 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme, Aussprache eines Fahrverbotes, der Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel sowie der Anzeigenerstattung wegen Trunkenheit im Verkehr, wurde der Fahrer wieder entlassen. Ihm wurde ausführlich erklärt, dass er ab sofort keine Fahrerlaubnis zum Führen von Fahrzeugen mehr besitzt. Gegen 18:00 Uhr erschien der 41-Jährige dann bei der Polizei in Gotha um seinen Fahrzeugschlüssel sowie seinen Führerschein wieder abzuholen. Angereist war er mit seinem Transporter, welchen er per Zweitschlüssel benutzte. Das ausgesprochene Fahrverbot ignorierte er vollkommen. Die Dienststelle durfte er zeitig wieder verlassen, weiterhin ohne Führerschein aber mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (mkö)

