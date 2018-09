Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Gotha - Am Samstagmorgen gegen 07:20 Uhr kam es in der Schäferstraße in Gotha zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mazda und einem Pkw VW. Der 67-jährige Mazda-Fahrer befuhr die Schäferstraße aus Richtung Mairichstraße kommend in Richtung Uelleber Straße. Auf Grund der Baustelle wendete er seinen Pkw in einer Einfahrt. Beim rückwärts Ausfahren aus der Einfahrt kollidierte der 67-jährige Gothaer mit einem abgeparkten Pkw VW. Hierbei entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 750,- Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch beim 67-jährigen Unfallverursacher festgestellt. Der Vortest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus Gotha wurde der Führerschein des Mazda-Fahrers sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die Ehefrau übergeben. Der 67-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (dl)

