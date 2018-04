Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer gestoppt

LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer gestoppt

Waltershausen - Am Freitag gegen 23:15 Uhr kontrollierten die Beamten des ID Gotha einen Fahrradfahrer in der Ibenhainer Straße in Waltershausen, da dieser sehr unsicher und in Schlangenlinien auf der Fahrbahnmitte fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,79 Promille. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurde der 47-jährige Radfahrer nach Hause entlassen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (dl)

