Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Friedrichroda - Einen Fahrradfahrer mit 1,74 Promille stellten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha am Freitagabend in der Bachstraße in Friedrichroda fahrenderweise fest. Zur Beweissicherung erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.(rk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx