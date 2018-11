Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Waltershausen - Am Samstag wurde gegen 22:22 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße ein Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde in der Atemluft des 31jährigen Mannes Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,67 Promille. In der weiteren Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt, dass Fahrrad gesichert und Anzeige gegen den Radfahrer erstattet.

