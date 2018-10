Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Brand eines Carport

LPI-GTH: Brand eines Carport

Geraberg - Am heutigen Tage wurden Polizei und Feuerwehr gegen 13:00 Uhr über einen Brand in Geraberg, Zur Bergbrauerei informiert. Bei Eintreffen der Kräfte bestätigte sich der Sachverhalt. Ein Carport sowie drei Fahrzeuge standen in Vollbrand und brannten vollständig aus.

Nach dem Einsatz der Feuerwehren aus Geraberg, Elgersburg, Neusiß und Angelroda mit 9 Fahrzeugen und 35 Kameraden konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100000,- Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

