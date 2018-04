Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Brand in Ruine - Gartenstraße ...

LPI-GTH: Brand in Ruine - Gartenstraße gesperrt

Gotha - Gestern Abend, gegen 17.30 Uhr, musste wegen einem Feuerwehreinsatz in der Remstädter Straße die Gartenstraße gesperrt werden. In der Ruine auf dem Eckgrundstück war ein Feuer ausgebrochen. Während der Löschmaßnahmen hielten sich im Parkhaus auf der anderen Straßenseite Jugendliche auf, die als Schaulustige ausgemacht wurden. Die Personalen der zwölf Jungen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren wurden festgestellt. Ob die Jugendlichen etwas mit dem Brandausbruch in der Ruine zu tun haben, wird nun durch die Kriminalpolizei geprüft. (kk)

