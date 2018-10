Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Brandstiftung in der alten ...

LPI-GTH: Brandstiftung in der alten Kunststofffabrik

Gotha - Am Samstagabend, in der Zeit von 19.15. Uhr bis 20.30 Uhr, kam es in der ehemaligen Kunststofffabrik im Mühlgrabenweg in Gotha zum wiederholten Male zu einer Brandstiftung. Bisher unbekannte Täter haben auf noch unbekannte Art und Weise Gegenstände in dem leerstehenden Abrissgebäude entzündet. In der Folge kam es an zwei Stellen zum Brandausbruch, wobei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr des Brandübergriffes auf andere Gebäude und keine Gefahr für Personen bestand. Vor Eintreffen der Feuerwehr und Polizei entfernten sich die Täter vom Brandort. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat und / oder dem Täter machen können. (dl)

