Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: brennende Gartenhütte

LPI-GTH: brennende Gartenhütte

Ilmenau - Am Sonntag brannte gegen 04:00 Uhr in der Gartenanlage in der Schortestraße eine Gartenhütte. Durch die Feuerwehr Ilmenau konnte der Brand gelöscht werden bevor weitere Lauben in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

