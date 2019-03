Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Buntmetalldieb flüchtet

LPI-GTH: Buntmetalldieb flüchtet

Arnstadt - Am Sonntag gegen 00:35 Uhr bemerkt eine Streife der Bundespolizei Erfurt in Arnstadt, Am Lützer Feld, eine Person mit einem Handwagen. Beim erblicken der Polizeibeamten lässt der Handwagenlenker seinen Handwagen stehen und ergreift die Flucht in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahem der Polizei Arnstadt/Ilmenau führten nicht zum Ergreifen der Person. Auf dem Handwagen befanden sich ca. 40m Kupferkabel. Der Tatort und der Täter muss noch ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen. (0066484/2019) (as)

