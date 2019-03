Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Buntmetalldiebstahl-Zeugen gesucht

LPI-GTH: Buntmetalldiebstahl-Zeugen gesucht

Arnstadt - In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baustellengelände in der Ritterstraße in Arnstadt. Sie entwendeten circa 100 Meter Kupferkabel von verschiedenen Kabelrollen . Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 036277-601124 und der Hinweisnummer 0083425/2019. (ah)

