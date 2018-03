Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Container aufgebrochen - noch ...

LPI-GTH: Container aufgebrochen - noch keine Angaben zu möglicher Beute

Kreisfreie Stadt Eisenach - In der Zeit vom Donnerstag, 08.03.2018, und Samstag, 10.03.2018, kam es zu einem Einbruch in mehrere Baucontainer auf der Baustelle "Tor zur Stadt". Das Baustellengelände ist mit einem Bauzaun gesichert. Mindestens sechs Container wurden aufgehebelt. Ob und was gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Der Schaden an den Containern wurde mit 1500 Euro angegeben. (kk)

