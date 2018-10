Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Damit hatte wohl niemand ...

LPI-GTH: Damit hatte wohl niemand gerechnet...

Waltershausen - Landkreis Gotha - Damit hatten die drei Männer wohl nicht gerechnet, als sie am Samstagnachmittag ein Schuhgeschäft in der August-Trinius-Straße betraten, um sich dort am Turnschuhsortiment kostenlos zu bedienen. Der 50-jährigen Angestellten kamen die Männer schon beim Betreten des Geschäfts suspekt, so dass sie ein junges Pärchen, welches sich ebenfalls im Laden aufhielt, um Hilfe bat. Einer der Männer packte Turnschuhe in einen mitgebrachten Beurtel, während die beiden anderen Männer die Verkäuferin ablenkten. Beim Verlassen des Schuhgeschäfts stellten sich dann den Dreien die Verkäuferin und das Pärchen in den Weg. Es kam zu einem Handgemenge, als durch die Beschäftigte ein Paar Turnschuhe und ein einzelner Turnschuh aus dem Beutel gezogen werden konnten. Im weiteren Verlauf konnten zwei der Täter zwar mit der restlichen Beute fliehen, aber ein Täter von dem 27-jährigen Mann, einem Polizeikollegen aus Sachsen, festgehalten und bis zum Eintreffen des Funkstreifenwagens festgehalten werden. Bei der Festnahme und Durchsuchung des einen Täters, einem 37-jährigen Algerier, konnte ein Taschenmesser in der Hose festgestellt werden, nach welchem er bei dem handfesten Gerangel mit dem 27-Jährigen gegriffen hatte. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Dieb am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Tätern hat die Kriminalpolizei Gotha aufgenommen. (av)

