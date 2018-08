Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Dank an unbekannten und ...

LPI-GTH: Dank an unbekannten und ehrlichen Finder

Arnstadt - Ilm-Kreis - Ein Stein in der Größe eines Felsbrockens dürfte gestern einem 56-Jährigen aus Bayern vom Herzen gefallen sein. Der Mann hatte mittags die Toilette einer Tankstelle in der Ichtershäuser Straße aufgesucht. Dabei verlor er offentsichtlich seine Geldbörse mit allen persönlichen Dokumenten und Geldkarten. Außerdem waren über 300 Euro Bargeld drin. Ein Unbekannter, der nach dem Mann die Toilette benutzte, hat die Geldbörse gefunden und bei einer Tankstellenmitarbeiterin abgegeben. Die für den Wohnort des Verlierers zuständige Polizeidienststelle in Bayern informierte den Eigentümer, der inzwischen schon wieder zu Hause war. Der 56-Jährige gab nach Abgleich des Inhalts der Geldbörse an, dass offenbar nichts fehlte. Der Bargeldbetrag war vollständig. An dieser Stelle gebührt dem unbekannten Finder ein herzlicher Dank für seine Ehrlichkeit. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx