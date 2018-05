Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl aus Büroräumlichkeiten

LPI-GTH: Diebstahl aus Büroräumlichkeiten

Gotha - Am Freitag, 11.05.2018 gegen 12.15 Uhr betraten drei unbekannte Täter die NanuNana-Filiale in der Erfurter Straße in Gotha und verschafften sich unbemerkt Zugang zum Aufenthaltsraum der Angestellten. Aus diesem entwendeten die Personen Elektroartikel und Bargeld der Angestellten in Höhe von ca. 1000,- Euro. Im Anschluss entfernten sich die Diebe fußläufig in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt, welche Angaben zu den unbekannten Tätern oder Tat machen können.(dl)

