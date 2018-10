Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl aus einem ...

LPI-GTH: Diebstahl aus einem Gartengrundstück

Gotha - Die Gartenparzelle eines 72-jährigen Gothaers wurde im Zeitraum vom 15.10.2018 bis 20.10.2018 zum Tatort von unbekannten Dieben betreten. Diese stiegen in unbekannter Weise in die Gartenparzelle ein und entwendeten eine Gartenfigur. Daraufhin verließen sie den Garten wieder in unbekannter Weise. Sachschaden hinterließen die Täter nicht. Es entstand ein Beuteschaden von 40 Euro. Zeugen die Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst der LPI Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter der Bezugsnummer 01-021883.(swl)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx