Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl aus Getränkemarkt

LPI-GTH: Diebstahl aus Getränkemarkt

Gotha - An einem Getränkemarkt in Gotha öffneten Unbekannte zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Montag, 08.30 Uhr gewaltsam eine Vergitterung, in welcher Leergut gelagert wurde. Hieraus entwendeten die mutmaßlichen Täter mehrere Kästen Leergut im Wert von fast 100 Euro.

Wer hat die Tathandlung oder verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-024472. (jk)

