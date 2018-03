Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl aus Ladenkasse - ...

LPI-GTH: Diebstahl aus Ladenkasse - Unbekannter Zeuge gesucht

Ilmenau - Ilmkreis - Am Mittwoch stahl ein unbekannter Täter aus der Kasse eines Kinderfachgeschäfts in der Karl-Zink-Straße einige hundert Euro. Die Tat soll sich zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr ereignet haben, als die Angestellte durch ein Kundengespräch abgelenkt und die Kasse unbeaufsichtigt war. Den Diebstahl bemerkte sie erst, als sie einen neuen Kunden bediente. Der unbekannte Zeuge, der sich zur Tatzeit von der Angestellten beraten ließ, soll zirka 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 m groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug kurze schwarze Haare, einen blauen Parker, hellblaue Jeans und Turnschuhe. Der Teint seiner Haut soll leicht farbig gewesen sein. Er und auch weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität des gesuchten unbekannten Zeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau, Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-003804 in Verbindung zu setzen. (aha)

