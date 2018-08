Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

Stadtilm, Ilm-Kreis - Am 25.08.2018 parkte die Geschädigte in Stadtilm, Arnstädter Straße ihren Pkw VW Tiguan, in der Zeit von 12.00 Uhr - 12:30 Uhr, auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofs, ab. Durch unbekannte Täter wurde in dieser Zeit die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und die im Fahrzeug befindliche Handtasche entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 03677/601-124 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.

