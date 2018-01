Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl aus Transporter - ...

LPI-GTH: Diebstahl aus Transporter - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt - In der vergangenen Nacht, zwischen 19.30 Uhr und 04.55 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Lassallestraße eine Scheibe eines Mercedes Sprinter ein. Aus dem Handschuhfach stahlen sie eine Geldbörse samt Dokumenten, Bankkarten und mehreren hundert Euro Bargeld. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-001687. (aha)

