Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl aus Vereinsgebäude - ...

LPI-GTH: Diebstahl aus Vereinsgebäude - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt - Zwischen Montagnachmittag, 16.15 Uhr, und gestern Morgen, 08.15 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus dem Gebäude eines Vereins am Theater am Ekhofplatz mehrere elektrische Werkzeuge der Marke Makita und Unterhaltungselektronik im Gesamtwert von 3000 Euro. Gestohlen wurden eine Tauchsäge, eine Stichsäge, zwei Handkreissägen, einen Akku-Bohrschrauber, einen Akku-Schlagschrauber, einen Sony-Camcorder und einen Acer-Beamer. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-009486. (aha)

