Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl einer Geldbörse aus ...

LPI-GTH: Diebstahl einer Geldbörse aus Pkw - Gelegenheit macht Diebe

Arnstadt - Ilm-Kreis - Nur ein kurzer Moment reichte einem Unbekannten, um sich am Montagabend in den Besitz einer fremden Geldbörse zu bringen. Ein 55-Jähriger war gegen 18.15 Uhr in der Triniusstraße gerade damit beschäftigt, seine Einkäufe aus dem Auto zu räumen und in die Wohnung zu tragen. Die Geldbörse lag auf dem Beifahrersitz, das Fahrzeug war nicht abgeschlossen. Und weil das Handy des Mannes gleich daneben lag, wurde auch das gestohlen. (kk)

