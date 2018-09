Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl eines blauen ...

LPI-GTH: Diebstahl eines blauen Mopedrollers Peugeot

Ichtershausen - In der Zeit vom 16.09.2018 bis zum 21.09.2018 wurde in Ichtershausen, Im Gerabogen ein blauer Peugeot Roller, aus einem Carport, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1800,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. (as)

