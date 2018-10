Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl mehrerer Kennzeichen

LPI-GTH: Diebstahl mehrerer Kennzeichen

Gotha - Im Raum Gotha ereigneten sich sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag, als auch im Laufe des Samstages mehrere Kennzeichendiebstähle. Insgesamt wurden zwei vordere und ein hinteres Kennzeichen verschiedener PKW-Modelle gestohlen. Die derzeit unbekannten Diebe lösten die Kennzeichen in unbekannter Weise von den Fahrzeugen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eines der gestohlenen Kennzeichen konnte durch die Polizeibeamten des Inspektionsdienst Gotha bereits wiedergefunden werden. Zeugen die Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst der LPI Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124.(swl)

