Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl nach Studentenfeier

LPI-GTH: Diebstahl nach Studentenfeier

Ilmenau - In der Nacht von Freitag zu Samstag fand in einer WG in der Karl-Liebknecht-Straße eine Geburtstagsfeier statt. Durch bisher unbekannte Täter wurde die Gunst der Stunde genutzt und aus zwei Wohnungen diverse elektronische Geräte im Wert von ca. 1500,- Euro und Bargeld in Höhe von ca. 650,- Euro entwendet. (MH)

