Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahl von Blumen- und Weißkohl

LPI-GTH: Diebstahl von Blumen- und Weißkohl

Treffurt, Wartburgkreis - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden von einem Feld nahe Treffurt, 60 Blumenkohlköpfe und 100 Weißkohlköpfe entwendet. Das betroffene Feld eines Gartenbaugeschäfts befindet sich am Ortsausgang von Treffurt in Richtung Westen, zwischen der Werra und der B250. Hinweise bezüglich dieser Tat und eines größeren Transportmittels, das in diesem Zeitraum im Bereich der Felder geparkt haben könnte, werden von der Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 entgegengenommen.(th).

