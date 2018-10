Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diebstahlshandlungen aus ...

LPI-GTH: Diebstahlshandlungen aus mehreren Pkw

Gotha - Landkreis Gotha - Gleich mehrere Anzeigen wegen Diebstahlshandlungen aus geparkten Pkw mussten Streifenwagenbesatzungen der Gothaer Polizei am Sonntagmorgen aufnehmen. In der Achtzehnter-März-Straße, in der Johannesstraße und auf dem Hauptmarkt wurden an drei Pkw der Marken Mercedes, VW und Audi jeweils eine Scheibe eingeschlagen und zum Teil dort zurück gelassene Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Beute- und Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. (av)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx