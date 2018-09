Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Diesel aus Baumaschine abgepumpt

LPI-GTH: Diesel aus Baumaschine abgepumpt

Ichtershausen - Ilmkreis - Etwa 250 Liter Dieselkraftstoff hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch aus einer Baumaschine stehlen können. Die Baumaschine steht auf einer Baustelle in der Wolff-Knippenberg-Straße. Schaden an der Maschine ist nicht entstanden. (kk)

