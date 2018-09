Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Dieseldieb ohne Beute - Zeugen ...

LPI-GTH: Dieseldieb ohne Beute - Zeugen gesucht

Arnstadt/OT Rudisleben - Ilm-Kreis - In der vergangenen Nacht, zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin auf einer Baustelle in der Wolff-Knippenberg-Straße gewaltsam den Tank einer Walze aufzubrechen. Dies misslang. Diesel wurde nicht gestohlen. Allerdings hinterließ der/die unbekannte Täter/in an der Walze ein Sachschaden von zirka 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-014231. (aha)

