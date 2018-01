Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Dumm gelaufen...

LPI-GTH: Dumm gelaufen...

Gotha - Landkreis Gotha - Weil er sichbar seinen Gurt nicht angelegt hatte, wurde ein 47-jähriger Peugeot-Fahrer von einer Streifenwagenbesatzung der Gothaer Polizei am Freitagabend einer Verkehrskontrolle in der Eschleber Straße unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgerucht fest, was zu einer Atemalkoholkontrolle führte. Diese ergab, dass der Mann 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft aufwies. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (av)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx