Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: E-Bike entwendet

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Gotha - Trotz angebrachten Fahrradschlosses wurde ein E-Bike aus dem Hof einer Spielothek in der Mohrenstraße entwendet. Die 50-jährige Geschädigte hatte es am Samstagabend noch angeschlossen, bis sie kurz nach Mitternacht das Fahlen des E-Bikes bemerkte. Lediglich das gesicherte Vorderrad des Fahrrades ließ der unbekannte Täter am Tatort zurück. Das Fahrrad hatte einen Wert von 1.200 Euro. (sw)

