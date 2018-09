Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: E-Bikes bei Einbruch in ...

LPI-GTH: E-Bikes bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Kreisfreie Stadt Eisenach - In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Karolinenstraße. Unbekannte verschafften sich Zugang zur Garage und zum Wohnhaus auf dem Grundstück. Aus dem Wohnhaus wurde ein Rucksack mit persönlichen Dokumenten und Bargeld gestohlen. In der Garage befanden sich zwei weiße E-Bikes Telefunken RC 657 im Wert von ca. 1400 Euro incl. Zubehör und ein Pkw-Schlüssel, die zur Beute der Unbekannten wurden. In der Nacht zum Montag bemerkte ein Hausbewohner gegen 02.20 Uhr zwei Unbekannte auf dem Grundstück und sprach sie an. Die beiden suchten daraufhin das Weite. Möglicherweise sollte der auf dem Grundstück stehende Pkw mit dem in der Nacht zuvor entwendeten Pkw-Schlüssel gestohlen werden. (kk)

