Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch im Garagenkomplex

LPI-GTH: Einbruch im Garagenkomplex

Ilmenau - Ilm-Kreis - Am Garagenkomplex Hüttengrund in der Oehrenstöcker Landstraße brachen Unbekannte drei Garagen auf. Aus einer Garage wurde ein Akkubohrer von "Makita" im Wert von 100 Euro entwendet. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Gesamtschaden an den Garagentüren wird auf 750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0069867/2019. (jk)

