Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Abrisshaus

Bad Tabarz - Unbekannte Täter brachen am Samstag gegen 18:00 Uhr in der Reinhardsbrunner Straße in ein Abrisshaus ein und entwendeten 2 Fahrräder. Hierbei entstand auch leichter Sachschaden an der Eingangstür.(ck)

Die Polizei Gotha bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 03621/781124

