Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Backwarengeschäft - ...

LPI-GTH: Einbruch in Backwarengeschäft - Zeugen gesucht

Goldbach - Landkreis Gotha - Zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr, und gestern Morgen, 04.50 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Backwarengeschäft in der Sonneborner Straße ein. Aus einem Nebenraum stahlen Bargeld im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-010402. (aha)

