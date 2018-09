Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Bauhof - Zeugen gesucht

LPI-GTH: Einbruch in Bauhof - Zeugen gesucht

Schönau v. d. Walde - Landkreis Gotha - Zwischen Sonntagmorgen, 01.30 Uhr, und heute Morgen, 06.30 Uhr, brach ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin in der Bahnhofstraße in den Bauhof und in dessen Keller ein. An der benachbarten Feuerwehr hatte vermutlich der/die gleiche unbekannte Täter/in versucht, ein Fenster aufzubrechen, was misslang. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen, allerdings entstand Sachschaden von insgesamt zirka 400 Euro. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/1124 unter der Bezugnummer 01-019386. (aha)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx