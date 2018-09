Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus

Gotha - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Sonneborner Straße in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von 3000 Euro. Sachschaden entstand nicht.(ck)

Die Polizei Gotha bittet um Zeugenhinweise unter 03621/781124

