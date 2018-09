Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Firma

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Kreisfreie Stadt Eisenach - In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Firma in der Gaswerkstraße eingestiegen. Über ein Fenster gelang der Zutritt zur Fabrikhalle, in der zahlreiche Schränke und Regale durchsucht wurden. Ob etwas fehlt, konnte noch nicht geklärt werden. (kk)

